DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken
TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Unter Druck

Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger

08.12.25 10:12 Uhr
Ferrari-Aktie in Rot: JPMorgan stuft ab | finanzen.net

Ferrari-Aktie sind am Montag unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
332,70 EUR -6,40 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Ferrari sind mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro zeitweise an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.

Wer­bung

Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.

Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro.

/mis/stw/zb

MAILAND (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com, Tiago Hora / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ferrari N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Ferrari BuyUBS AG
26.11.2025Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Ferrari BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Ferrari BuyUBS AG
26.11.2025Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Ferrari BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
12.11.2025Ferrari OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
21.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
25.06.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
25.06.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen