Unter Druck

Ferrari-Aktie sind am Montag unter Druck geraten.

Die Aktien von Ferrari sind mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro zeitweise an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.

Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.

Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro.

MAILAND (dpa-AFX Broker)