Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
Ferrari-Aktie sind am Montag unter Druck geraten.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von Ferrari sind mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro zeitweise an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.
Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.
Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro.
/mis/stw/zb
MAILAND (dpa-AFX Broker)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|26.11.2025
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
