Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
339,40 EUR +2,10 EUR +0,62 %
STU
392,53 USD +9,46 USD +2,47 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 60 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
Symbol RACE

Goldman Sachs Group Inc.

Ferrari Buy

10:56 Uhr
Ferrari Buy
Ferrari N.V.
339,40 EUR 2,10 EUR 0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Ferrari beim Kursziel von 391 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet./ag/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
391,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
344,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
339,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
408,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

10:56 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 Ferrari Buy UBS AG
Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
MotleyFool Ferrari Stock Looks Expensive -- or Does It?
Zacks Ferrari Q3 Strength Driven by Red-Hot Purosangue Demand
Benzinga Ferrari CEO Confirms Electric Car Plans, Raises Full-Year Outlook
Zacks Ferrari (RACE) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
MotleyFool Tesla vs. Ferrari: Which Is the Better Stock?
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Ferrari Stock?
MotleyFool The 4 Biggest Risks of Investing in Ferrari Stock
Zacks Ferrari (RACE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
