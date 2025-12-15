DAX 24.230 +0,2%ESt50 5.753 +0,6%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,18 -7,0%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.640 +0,2%Euro 1,1747 +0,0%Öl 60,23 -0,2%Gold 4.286 -0,5%
Ferrari Aktie

Ferrari Aktien-Sparplan
312,60 EUR -0,70 EUR -0,22 %
STU
368,59 USD +1,62 USD +0,44 %
BTT
Marktkap. 55,73 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
Ferrari N.V.
312,60 EUR -0,70 EUR -0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
312,00 €		 Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
312,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,16%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
395,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:01 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
MotleyFool What Has Ferrari (RACE) Stock Done For Investors?
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
reNEWS Shell and Ferrari ink renewables PPA
Business Times Shell and Ferrari sign long-term green power supply deal
Zacks Ferrari Down 17% in 3 Months - Is This a Buy-the-Dip Moment?
