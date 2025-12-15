Ferrari Aktie
Marktkap. 55,73 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
312,00 €
|Abst. Kursziel*:
39,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
312,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,16%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
395,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG