DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
DAX aktuell

Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX dürfte sich kaum aus der Deckung wagen

11.03.26 08:53 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX nach Erholung erneut auf Richtungssuche erwartet | finanzen.net

Der deutsche Leitindex dürfte nach der Vortageserholung zunächst einen Gang runter schalten und im Mittwochshandel wenig Veränderung zeigen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.197,07 USD 8,70 USD 0,17%
News
Ölpreis (Brent)
89,63 USD -1,77 USD -1,94%
News
Ölpreis (WTI)
85,40 USD 1,95 USD 2,34%
News
Indizes
DAX 40
23.968,6 PKT 559,3 PKT 2,39%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte am Vortag in einer Erholungsrally zeitweise die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern können, zum Handelsende stand ein Plus von 2,39 Prozent auf 23.968,63 Zähler an der Kurstafel.

Wer­bung

Ölpreise bleiben Hauptbelastungsfaktor

Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex unterdessen nur wenig verändert erwartet, nachdem sich auch die US-Börsen am Vorabend kaum bewegt gezeigt hatten.

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Ölpreisturbulenzen zu beruhigen.

Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag.

Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com