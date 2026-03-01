DAX aktuell

Der deutsche Leitindex dürfte nach der Vortageserholung zunächst einen Gang runter schalten und im Mittwochshandel wenig Veränderung zeigen.

Der DAX hatte am Vortag in einer Erholungsrally zeitweise die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern können, zum Handelsende stand ein Plus von 2,39 Prozent auf 23.968,63 Zähler an der Kurstafel.

Ölpreise bleiben Hauptbelastungsfaktor

Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex unterdessen nur wenig verändert erwartet, nachdem sich auch die US-Börsen am Vorabend kaum bewegt gezeigt hatten.

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Ölpreisturbulenzen zu beruhigen.

Zuletzt hatte sich die Lage jedoch bereits merklich entspannt nach regelrechter Panik am frühen Montag.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

