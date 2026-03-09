Ferrari Aktie
Marktkap. 53,47 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 365 auf 360 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick auf das laufende Jahr seien solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Montagabend. Eine voraussichtlich bessere operative Entwicklung stimme zuversichtliche für die Jahre 2027 bis 2030./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
298,30 €
|Abst. Kursziel*:
20,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
300,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,80%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:31
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.