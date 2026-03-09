DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 8,9990 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Ferrari Aktie

300,50 EUR +2,80 EUR +0,94 %
STU
346,00 USD -0,57 USD -0,16 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 53,47 Mrd. EUR

KGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Ferrari N.V.
300,50 EUR 2,80 EUR 0,94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 365 auf 360 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick auf das laufende Jahr seien solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Montagabend. Eine voraussichtlich bessere operative Entwicklung stimme zuversichtliche für die Jahre 2027 bis 2030./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
298,30 €		 Abst. Kursziel*:
20,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
300,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,80%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:31 Ferrari Overweight Barclays Capital
03.03.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

finanzen.net Boliden im Straßenverkehr: Bugatti, Ferrari, Lamborghini & Co. - Hier ist eine Super-Lizenz erforderlich
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
TraderFox Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden!
finanzen.net Ferrari: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
dpa-afx Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich
Financial Times Old guard keep their cards close as Mercedes and Ferrari eye titles
MotleyFool Better Industrial Stock: Ford vs. Ferrari
Benzinga If You Invested $1000 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Peering Into Ferrari NV&#39;s Recent Short Interest
Benzinga Ferrari Says Demand Is &#39;Solid&#39;, Order Book Runs To End-2027
Benzinga Datadog, Spotify, Marriott, Ferrari And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
Financial Times Ferrari reassures investors with better than expected forecasts
Zacks Ferrari (RACE) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
