TRATON Aktie

31,62 EUR +0,20 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 16,12 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

10:41 Uhr
TRATON Buy
TRATON
31,62 EUR 0,20 EUR 0,64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,34 €		 Abst. Kursziel*:
2,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,20%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

10:41 TRATON Buy Deutsche Bank AG
08:01 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagnachmittag ins Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx Aktien von Daimler Truck und TRATON begehrt nach ermutigenden Signalen vom US-Markt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagmittag
finanzen.net MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
