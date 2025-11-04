DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
27,66 EUR +0,62 EUR +2,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,87 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

UBS AG

TRATON Buy

11:36 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
27,66 EUR 0,62 EUR 2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,96 €		 Abst. Kursziel*:
29,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,54%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:36 TRATON Buy UBS AG
04.11.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 TRATON Halten DZ BANK
30.10.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net Langfristige Anlage MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagmittag ins Minus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net TRATON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen