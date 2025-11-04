TRATON Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu TRATON
|11:36
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
