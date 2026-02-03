DAX24.736 -0,2%Est505.995 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -0,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,14 -1,0%Gold5.080 +2,7%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

04.02.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
35,42 EUR 0,56 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

