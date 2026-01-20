DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025 Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025
+14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch +14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
30,46 EUR +1,36 EUR +4,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,16 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

13:16 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,46 EUR 1,36 EUR 4,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft liege mit 1,6 Milliarden Euro über der zuvor angepeilten Zielspanne von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig entsprächen Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge der Planung, weshalb er die Meldung nur moderat positiv für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding werte./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
30,84 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
30,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,19%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:16 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

dpa-afx Mittelzufluss überrascht TRATON-Aktie zieht kräftig an: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge TRATON-Aktie zieht kräftig an: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck
Dow Jones Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag tiefer
Dow Jones TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter 2025 mit Absatzrückgang
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen