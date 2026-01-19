DAX 24.687 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,07 -3,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1721 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.730 +1,3%
TRATON Aktie

30,06 EUR -0,12 EUR -0,40 %
STU
Marktkap. 15,52 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON Buy

Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,06 EUR -0,12 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

09:51 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON-Investment MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag verlustreich
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag in Rot
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
dpa-afx Morgan Stanley ordnet Lkw-Sektor neu: TRATON-Aktie unter Druck - Daimler Truck und Volvo im Blick
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Traton auf 32 Euro - 'Buy'
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
