TRATON Aktie
Marktkap. 15,52 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
