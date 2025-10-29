TRATON Aktie
Marktkap. 13,82 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten dank der Rückkehr des "schwedischen Powerhouses" Scania, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,90 €
|Abst. Kursziel*:
25,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|13:26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.