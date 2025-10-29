DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.674 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,38 -0,8%Gold 3.974 +0,7%
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
TRATON Aktie

Marktkap. 13,82 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON
27,78 EUR 0,22 EUR 0,80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten dank der Rückkehr des "schwedischen Powerhouses" Scania, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./ag/ajx

Analysen zu TRATON

13:26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 TRATON Buy UBS AG
29.10.25 TRATON Buy Warburg Research
29.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittag an
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
dpa-afx TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
