Fresenius Aktie
Marktkap. 29,13 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
49,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
48,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|13:21
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Fresenius Buy
|UBS AG
|09:46
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09:31
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
