13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

