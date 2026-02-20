DAX 25.152 +0,7%ESt50 6.169 +0,9%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,6270 +5,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 56.418 +3,7%Euro 1,1780 +0,0%Öl 71,06 -0,2%Gold 5.185 +0,8%
Diageo Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
16,61 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

