Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,61 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|14:46
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:46
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG