Fielmann Aktie
Marktkap. 3,76 Mrd. EURKGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert mit 54 Euro bestätigt wurde. Die Optikerkette verwandele sich vom "deutschen Meister" zum "globalen Seher", betonte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Internationalisierung der Geschäfte. In Nordamerika adressiere Fielmann unbefriedigte Kundenbedu?rfnisse. Die Aktie sei historisch gu?nstig bewertet. Durch stark personalisierte Produkte sei das Unternehmen auch geschützt vor KI-Shopping-Agenten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Kaufen
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
44,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
44,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
|17:06
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
