DZ BANK

Fielmann Kaufen

17:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert mit 54 Euro bestätigt wurde. Die Optikerkette verwandele sich vom "deutschen Meister" zum "globalen Seher", betonte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Internationalisierung der Geschäfte. In Nordamerika adressiere Fielmann unbefriedigte Kundenbedu?rfnisse. Die Aktie sei historisch gu?nstig bewertet. Durch stark personalisierte Produkte sei das Unternehmen auch geschützt vor KI-Shopping-Agenten./rob/tih/jha/

25.02.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

