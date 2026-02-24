DAX 25.130 +0,6%ESt50 6.163 +0,8%MSCI World 4.568 +0,6%Top 10 Crypto 8,7910 +4,0%Nas 23.071 +0,9%Bitcoin 57.247 +5,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 70,65 -0,8%Gold 5.203 +1,1%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert mit 54 Euro bestätigt wurde. Die Optikerkette verwandele sich vom "deutschen Meister" zum "globalen Seher", betonte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Internationalisierung der Geschäfte. In Nordamerika adressiere Fielmann unbefriedigte Kundenbedu?rfnisse. Die Aktie sei historisch gu?nstig bewertet. Durch stark personalisierte Produkte sei das Unternehmen auch geschützt vor KI-Shopping-Agenten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann Kaufen

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
44,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

17:06 Fielmann Kaufen DZ BANK
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Fielmann AG

finanzen.net Fielmann-Investition im Blick MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fielmann-Investment von vor 5 Jahren verloren MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fielmann-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX startet im Plus
TraderFox Fielmann – Sparmaßnahmen und starkes Nordamerika-Geschäft sorgen für Schwung!
finanzen.net MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Rot
dpa-afx Fielmann-Aktie fester: Rekordüberschuss im Geschäftsjahr 2025 erzielt
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
dpa-afx ROUNDUP: Fielmann erzielt Rekordüberschuss - Aktie an MDax-Spitze
EQS Group EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8%
EQS Group Fielmann Group supports medical study by University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) on innovative eyecare
EQS Group ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG to be uplisted into MDAX index
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG: Half-year financial report 2025
