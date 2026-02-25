DAX 25.297 +0,5%ESt50 6.164 -0,2%MSCI World 4.557 -0,5%Top 10 Crypto 8,5620 -1,9%Nas 22.834 -1,4%Bitcoin 57.095 -0,7%Euro 1,1793 -0,2%Öl 72,44 +2,1%Gold 5.183 +0,4%
Wolters Kluwer Aktie

65,76 EUR +1,46 EUR +2,27 %
STU
59,94 CHF +3,58 CHF +6,35 %
BRX
Marktkap. 14,05 Mrd. EUR

KGV 15,60
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Symbol WOLTF

UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

16:11 Uhr
Wolters Kluwer N.V.
65,76 EUR 1,46 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 117 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Informationsdienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Jahreszahlen. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 leicht und geht in seinem Modell von einem höheren Kapitalkostensatz aus. Letzteres begründete er mit KI-bedingter Unsicherheit, die vorsichtig stimme. Für mutige Anleger, die den davon bedingten Kursrutsch ausnutzen wollen, empfiehlt er eher die Aktien des Konkurrenten Relx./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
66,48 €		 Abst. Kursziel*:
12,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
65,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

16:11 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
12:46 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
10:51 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08:16 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

