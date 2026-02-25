Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 14,05 Mrd. EURKGV 15,60
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer erreichten ihre Ziele, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Der Ausblick auf 2026 lege klaren Fokus auf weitere KI-Innovationen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Buy
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,16 €
|Abst. Kursziel*:
58,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,93%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
