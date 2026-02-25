Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Buy

10:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer erreichten ihre Ziele, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Der Ausblick auf 2026 lege klaren Fokus auf weitere KI-Innovationen./ag/bek







