DAX 25.194 +0,1%ESt50 6.188 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8810 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.049 +0,9%Euro 1,1797 -0,1%Öl 70,14 -1,2%Gold 5.183 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,32 EUR -0,98 EUR -1,52 %
STU
58,02 CHF +1,65 CHF +2,93 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,05 Mrd. EUR

KGV 15,60
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Buy

10:51 Uhr
Wolters Kluwer Buy
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
63,32 EUR -0,98 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer erreichten ihre Ziele, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Der Ausblick auf 2026 lege klaren Fokus auf weitere KI-Innovationen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Buy

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,16 €		 Abst. Kursziel*:
58,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,93%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

10:51 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08:16 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
20.02.26 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

dpa-afx Starke Zahlen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Neue Konkurrenz: Aktien von RELX und Wolters Kluwer schwer belastet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu
Zacks All You Need to Know About Wolters Kluwer (WTKWY) Rating Upgrade to Buy
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen