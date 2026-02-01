DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.284 -1,3%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
Neue Anthropic-KI sorgt für fallende Kurse bei Daten-Dienstleistern

03.02.26 17:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
204,80 EUR -11,00 EUR -5,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
88,00 EUR -8,00 EUR -8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pearson plc
10,60 EUR -0,49 EUR -4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
25,10 EUR -5,26 EUR -17,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
70,64 EUR -10,52 EUR -12,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Joe Stonor

DOW JONES--Die Aktien von Anbietern juristischer Publikationen und Tools sowie von Daten-Dienstleistern sind am Dienstag massiv unter Druck geraten. Anleger reagieren damit auf die Veröffentlichung neuer Tools durch die KI-Firma Anthropic.

Wer­bung

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, hat auf GitHub, einer Plattform zum Austausch von Software für Entwickler, neue Funktionen für juristische Nutzer seines "Cowork"-Assistenten hinzugefügt. Die KI-gestützten Dienste des Unternehmens automatisieren "Vertragsprüfungen, die Triage von Geheimhaltungsvereinbarungen [NDAs], Compliance-Workflows, juristische Briefings und standardisierte Antworten", teilte das Startup auf GitHub mit.

Für die in London gelistete Aktie von Relx geht es um knapp 13 Prozent abwärts. Das Papier von Wolters Kluwer bricht um knapp 10 Prozent ein. Relx bietet eine Reihe von KI-Tools für den Juristen an, darunter Lexis+AI und einen KI-Agenten über LexisNexis Protege. Wolters Kluwer stellt Softwareprodukte für die Branche bereit.

Auch andere Aktien, die durch die Konkurrenz von KI-Startups gefährdet sind, gaben im europäischen Nachmittagshandel stark nach. Der Bildungsverlag Pearson verlor 3,8 Prozent, während der Datendienstleister Experian und der Datenanbieter London Stock Exchange Group beide fast 8 Prozent einbüßten. Die Deutsche Börse verliert 4,1 Prozent. Unter Investoren wird seit Monaten intensiv diskutiert, ob KI ein Segen oder Fluch für die Börsenbetreiber ist. Diese richten ihr Geschäft zunehmend auf Datenanalyse aus.

Wer­bung

(Mitarbeit: Manuel Priego-Thimmel)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 11:29 ET (16:29 GMT)

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
22.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

