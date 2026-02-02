DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.266 -0,8%Euro1,1813 +0,2%Öl65,96 -0,5%Gold4.862 +4,3%
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse

03.02.26 07:09 Uhr
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Bei Infineon stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
42,01 EUR 0,08 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Infineon wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,332 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Infineon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,69 Milliarden EUR, gegenüber 14,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Infineon BuyUBS AG
23.01.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
