Kursziel unverändert

Infineon-Aktie gefragt: Bernstein belässt Einstufung auf 'Outperform'

05.01.26 09:26 Uhr
Infineon-Aktie höher: Bernstein belässt Chipkonzern auf 'Outperform' | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
39,29 EUR 1,00 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber. Am Montag gewinnt die Infineon-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,73 Prozent auf 39,31 Euro.

/mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:31Infineon OutperformBernstein Research
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31Infineon OutperformBernstein Research
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

