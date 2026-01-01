Kursziel unverändert

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.

David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber. Am Montag gewinnt die Infineon-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,73 Prozent auf 39,31 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

