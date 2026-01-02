DAX24.696 +0,6%Est505.890 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,12 +0,5%Gold4.411 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

05.01.26 12:19 Uhr
Infineon AG
39,12 EUR 0,83 EUR 2,17%
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
3,0772 CHF 0,0212 CHF 0,69%
NEO/EUR (Neo-Euro)
3,3169 EUR 0,0258 EUR 0,79%
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,8775 GBP 0,0113 GBP 0,39%
NEO/JPY (Neo-Yen)
606,6544 JPY 1,9629 JPY 0,32%
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,8719 USD 0,0200 USD 0,52%
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,2583 NEO -0,0013 NEO -0,52%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

10:51Infineon BuyWarburg Research
08:31Infineon OutperformBernstein Research
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10:51Infineon BuyWarburg Research
08:31Infineon OutperformBernstein Research
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

