DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.510 +3,1%Euro1,1721 ±-0,0%Öl61,83 +1,7%Gold4.449 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026 Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rallymodus

ASML-Aktie auf Rekordhoch: Bernstein stuft auf "Outperform" - AIXTRON & Co. profitieren ebenso, Micron schwächer

05.01.26 22:18 Uhr
ASML-Aktie: Bernstein-Hochstufung treibt Kurs auf neues Allzeithoch - AIXTRON & Co. profitieren ebenso, NASDAQ-Wert Micron in Rot | finanzen.net

Die Aktien von ASML haben am Montag kräftig von einer Hochstufung durch das US-Analysehaus Bernstein Research profitiert. Der Speicherchip-Boom treibt zudem auch weitere Chipwerte an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
20,12 EUR 0,64 EUR 3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.044,40 EUR 52,90 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel des Anlagenbauers für die Chipindustrie stiegen in Amsterdam letztlich um 6,78 Prozent auf 1.053,20 Euro. Das US-Analysehaus Bernstein Research hatte die Anteilsscheine von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben.

Wer­bung

ASML sei für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiter-Branche, schrieb Analyst David Dai in einer Neubewertung. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus.

Die Rally von AIXTRON hatte im Herbst Fahrt aufgenommen. So hatten Empfehlungen der Investmentfirma Kerrisdale Capital und anschließend auch anderer Analystenhäuser frischen Schwung verliehen.

Im Fokus steht dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.

Wer­bung

Im November gab es dann Lobeshymnen der Experten der Bank of America. "Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" - so der Titel seiner Neubewertung des Chip-Anlagenbauers. AIXTRON habe für 2026 tief gestapelt und damit den Blick auf eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 freigemacht, so Analyst Oliver Wong damals.

Speicherchip-Boom treibt Chipwerte an

Angesichts der starken Nachfrage nach leistungsstarken DRAM-Chips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die die drei dominierenden Hersteller Samsung, SK Hynix und Micron Technology aktuell nicht bedienen können, sind auch deren Aktien weiterhin gefragt. Die Papiere der koreanischen Samsung kosteten an der Börse in Seoul so viel wie noch nie, für den heimischen Rivalen SK Hynix galt das Gleiche. Im NASDAQ-Handel konnte die Micron-Aktie zeitweise zulegen, letztlich gab sie jedoch 1,04 Prozent auf 312,15 US-Dollar nach.

Im Kielwasser dessen stiegen die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters AIXTRON auf ein Hoch seit August 2024, nachdem sie bereits am Freitag um gut 13 Prozent nach oben geschossen waren. Letztlich ging es am Montag um 4,13 Prozent nach oben auf 20,40 Euro. Die Rally von AIXTRON hatte im Herbst Fahrt aufgenommen. So hatten Empfehlungen der Investmentfirma Kerrisdale Capital und anschließend auch anderer Analystenhäuser frischen Schwung verliehen.

Wer­bung

Im Fokus steht dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.

Im November gab es dann Lobeshymnen der Experten der Bank of America. "Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" - so der Titel seiner Neubewertung des Chip-Anlagenbauers. AIXTRON habe für 2026 tief gestapelt und damit den Blick auf eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 freigemacht, so Analyst Oliver Wong damals.

SUSS MicroTec schoben sich im Nebenwerte-Index SDAX mit einem Plus von 6,17 Prozent bei 43,36 Euro weit nach vorn. Das Unternehmen beliefert die Chipindustrie ebenfalls mit Maschinen zur Fertigung von Halbleitern. SUSS MicroTec etwa bietet sogenannte temporäre Bonder an, die eine wichtige Rolle bei der Fertigung von Hochleistungsspeicherchips (HBM) spielen. Ebenso kommt der temporäre Bonder beim führenden Packaging-Prozess für KI-Chip-Module zum Einsatz, wie das Unternehmen erklärt.

Die Papiere des Herstellers von Silizium-Wafern Siltronic zogen letztlich um 7,84 Prozent auf 55,00 Euro an.

/mis/la/zb

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
08:31ASML NV OutperformBernstein Research
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
11.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31ASML NV OutperformBernstein Research
11.12.2025ASML NV BuyUBS AG
10.12.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
11.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
26.11.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen