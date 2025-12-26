DAX24.846 +1,3%Est505.917 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -4,5%Nas23.451 +0,9%Bitcoin80.146 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,82 +1,7%Gold4.443 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider! Medios AG: Das starke Arzneimittelgeschäft und die internationale Expansion spiegeln sich noch nicht im Aktienkurs wider!
Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen Manchester United-Aktie wenig bewegt: Trainer Amorim entlassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE: Bernstein sieht 2026 viel Potenzial für ASML und hebt auf 'Outperform'

05.01.26 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.052,80 EUR 61,30 EUR 6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von ASML (ASML NV) ist vom US-Analysehaus Bernstein für 2026 zum Favoriten innerhalb der europäischen Halbleiterbranche gekürt worden. Die Analysten um David Dai hoben das Kursziel für die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie von 800 auf 1.300 Euro an und stuften das Papier in der Folge von "Market-Perform" auf "Outperform" hoch. Das Kurspotenzial liegt damit bei rund 25 Prozent.

Wer­bung

Der niederländische Maschinenbauer werde stark vom bevorstehenden "DRAM-Superzyklus" profitieren, schrieben die Experten. Die drei größten Hersteller solcher Speicherchips, Samsung, SK hynix und Micron (Micron Technology), seien dabei, ihre Kapazitäten auszubauen und beschleunigten obendrein die Migration auf 1c-Technologie. Dies sei für ASML von großem Vorteil, da diese Technologie einen beschleunigten Umstieg auf fortgeschrittenere Lithografie-Technologie nötig mache und so die Nachfrage nach Anlagen von ASML erhöhe.

Zugleich nehme der Gegenwind ab, was die DRAM-Technologiemigration betreffe. Der Migrationszeitpunkt dürfte angesichts des erwarteten Aufschwungs verschoben werden, da die Anbieter der Produzierbarkeit den Vorrang vor den Kosten geben dürften. Einen weiteren Treiber sehen Analyst Dai und seine Kollegen auch im Bereich Advanced Logic, also fortgeschrittener Logik, um die Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu decken. So erweitere die taiwanesische TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) Berichten zufolge ihre 3-Nanometer-Kapazität, um die KI-Nachfrage zu decken.

"3 nm weist die höchste Lithografie-Intensität auf", schrieben die Analysten dazu und resümierten: "Wir sehen die Jahre 2026 und 2027 für EUV-Technologie und ASML als bedeutende Jahre an. Der Gewinn je Aktie von ASML dürfte unseren Schätzungen nach im Zeitraum 2025 bis 2027 um durchschnittlich jährlich 18 Prozent wachsen. Die Konsensprognose liegt aktuell bei 15 Prozent."

Wer­bung

Entsprechend der Einstufung "Outperform" erwarten die Analysten von Bernstein Research, dass die Kursentwicklung der ASML-Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als 15 Prozentpunkte über der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird./ck/jkr/jha/

Analysierendes Institut Bernstein.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
08:31ASML NV OutperformBernstein Research
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
11.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31ASML NV OutperformBernstein Research
11.12.2025ASML NV BuyUBS AG
10.12.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025ASML NV BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.12.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
11.12.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
26.11.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen