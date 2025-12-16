DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten
Oracle-Aktie tiefrot: Streit mit Blue Owl um die Finanzierung eines KI-Megarechenzentrums
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
865,10 EUR -49,80 EUR -5,44 %
STU
890,70 EUR -23,70 EUR -2,59 %
GVIE
Marktkap. 360,86 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Market-Perform

21:26 Uhr
ASML NV Market-Perform
ASML NV
865,10 EUR -49,80 EUR -5,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Medienbericht, wonach China eine eigene Lithographieanlage zur Herstellung fortschrittlicher Computerchips gebaut habe, für realistisch. Das dürfte durch einen Nachbau von ASML-Anlagen und dem Kauf kritischer Teile in Übersee gelungen sein. Der Durchbruch komme eher, als viele am Markt wohl erwartet hätten. Die Frage sei jetzt nicht mehr, ob China EUV-Lithographie-Systeme bauen könne, sondern wann das Land sie richtig zum Laufen bekomme./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
800,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
865,80 €		 Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
865,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

21:26 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
09:56 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

