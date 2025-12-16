ASML NV Aktie
Marktkap. 360,86 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Medienbericht, wonach China eine eigene Lithographieanlage zur Herstellung fortschrittlicher Computerchips gebaut habe, für realistisch. Das dürfte durch einen Nachbau von ASML-Anlagen und dem Kauf kritischer Teile in Übersee gelungen sein. Der Durchbruch komme eher, als viele am Markt wohl erwartet hätten. Die Frage sei jetzt nicht mehr, ob China EUV-Lithographie-Systeme bauen könne, sondern wann das Land sie richtig zum Laufen bekomme./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Market-Perform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
800,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
865,80 €
|Abst. Kursziel*:
-7,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
865,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
984,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
