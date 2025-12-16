DAX 24.117 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1718 -0,3%Öl 60,33 +2,5%Gold 4.312 +0,2%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das positive Momentum des Laborausrüsters dürfte ins Jahr 2026 hinein anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
236,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
235,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

