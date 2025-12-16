Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,82 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das positive Momentum des Laborausrüsters dürfte ins Jahr 2026 hinein anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das vierte Quartal./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
236,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
235,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
