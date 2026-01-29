DAX 24.582 +1,1%ESt50 5.959 +1,1%MSCI World 4.530 -0,4%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.568 -0,5%Bitcoin 69.705 -1,4%Euro 1,1890 -0,7%Öl 70,71 -0,2%Gold 5.048 -6,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Apple 865985 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen? Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen?
American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
367,15 EUR +19,00 EUR +5,46 %
STU
435,50 USD +18,99 USD +4,56 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,2 Bio. EUR

KGV 418,19
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

16:21 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
367,15 EUR 19,00 EUR 5,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: John Keeble/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 427,27		 Abst. Kursziel*:
-15,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 435,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,34%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 351,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

16:21 Tesla Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
29.01.26 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Expertenstimmen Tesla-Aktie nach Zahlen im Analystencheck: Zwischen Euphorie und Absturzgefahr Tesla-Aktie nach Zahlen im Analystencheck: Zwischen Euphorie und Absturzgefahr
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter
finanzen.net Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Abend tiefer
dpa-afx ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gibt am Donnerstagnachmittag ab
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Zacks After Beating TSLA in EVs, is China Eyeing Musk's SpaceX Ambitions?
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Benzinga Why Dan Ives Thinks Tesla And Nvidia Will Define The &#39;Physical AI&#39; Era
Benzinga Elon Musk Says &#39;Very Different&#39; AI-First Phone Is &#39;Not Out Of The Question,&#39; Even After Insisting He Hopes He Never Has To Make One
Benzinga &#39;Big Short&#39; Michael Burry Calls Tesla CEO Elon Musk &#39;Desperately Incentivized Futurist&#39; Amid SpaceX Merger Reports: &#39;Elon Is An…&#39;
Korea Times Samsung SDI wins US battery deal, possibly for Tesla ESS
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen