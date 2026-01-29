Barclays Capital

Tesla Equal Weight

16:21 Uhr

Tesla 367,15 EUR 19,00 EUR 5,46%

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT

