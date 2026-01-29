Tesla Aktie
Marktkap. 1,2 Bio. EURKGV 418,19
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: John Keeble/Getty Images
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 427,27
|Abst. Kursziel*:
-15,74%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 435,50
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,34%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 351,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
