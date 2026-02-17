DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7950 +0,5%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
AUMOVIO Aktie

40,96 EUR
STU
Marktkap. 4,3 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

AUMOVIO Buy

09:41 Uhr
AUMOVIO Buy
AUMOVIO
40,96 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Laskawi bezog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zur Einschätzung eines anderen Analysten, der dem Autozulieferer KI-Risiken andichtet. Er ist anderer Meinung. Die Bewertung der Aktien sei niedrig und so sieht er in der davon ausgelösten Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Die These einer disruptiven KI-Wirkung sei aber schwer zu widerlegen. Wahrscheinlich seien dazu klare Managementaussagen erforderlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,78 €		 Abst. Kursziel*:
34,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,28%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

09:41 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 AUMOVIO Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

dpa-afx Unter Druck Aktien von TeamViewer und AUMOVIO fallen - Bernstein betont KI-Risiken Aktien von TeamViewer und AUMOVIO fallen - Bernstein betont KI-Risiken
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
