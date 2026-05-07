Deutsche Bank AG

AUMOVIO Buy

13:16 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einmal mehr mit der Barmittelentwicklung positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Gewinnentwicklung. Seiner Ansicht nach ist das Unternehmen auf gutem Weg, um die Zielsetzungen zu erfüllen. Im Hinblick zweiten Halbjahr sollte dann auch klar werden, wie die Barmittel eingesetzt werden./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE