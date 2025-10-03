DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.485 +0,9%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.412 +0,8%Bitcoin 80.470 +3,1%Euro 1,1725 +0,0%Öl 61,74 +1,6%Gold 4.448 +2,7%
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- Dow mit Rekord - Techwerte im Plus -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Warum der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen könnte Bitcoin-Ausblick 2026: Warum der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen könnte
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026 Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
Tesla Aktie

389,45 EUR +15,40 EUR +4,12 %
STU
456,80 USD +18,69 USD +4,27 %
BTT
Marktkap. 1,25 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Sell

18:36 Uhr
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Sell

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 247,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 456,47		 Abst. Kursziel*:
-45,89%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 456,80		 Abst. Kursziel aktuell:
-45,93%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

18:36 Tesla Sell UBS AG
14:41 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Top-News Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten
finanzen.net Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla steigt am Nachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar
dpa-afx 'Vulkangruppen' für zahlreiche Anschläge verantwortlich
TraderFox Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft!
dpa-afx Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei
finanzen.net Vom Buchhändler zu einem der reichsten Menschen der Welt - Eine Kurzbiografie des Amazon-Gründers Jeff Bezos
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
Benzinga EXCLUSIVE: Top 20 Most-Searched Tickers On Benzinga Pro In 2025 - Where Do Tesla, Nvidia, Palantir, Apple Stocks Rank?
Zacks Tesla EV Deliveries Slide in 2025: Time to Sell TSLA Stock?
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Benzinga This Tesla Rival Is Starting To Fizzle Out Despite Bullish Analyst Consensus: Momentum Score Drops
Benzinga Trump Heaps Praise On &#39;Well-Meaning&#39; Elon Musk After Weekend Dinner As The Tesla CEO Says 2026 Is Going To Be &#39;Amazing&#39;
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Benzinga Gary Black Reveals Why Tesla Could Fall Behind Robotaxi Rivals: &#39;An Army Of Unknown Cheerleaders…&#39;
