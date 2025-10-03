Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 247,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 456,47
|Abst. Kursziel*:
-45,89%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 456,80
|Abst. Kursziel aktuell:
-45,93%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 335,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
