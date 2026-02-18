DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5600 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 2,36 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 47 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nachdem der Medizintechnikkonzern im Januar seine Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr ausgesetzt hatte, überarbeitete Analyst Jack Reynolds-Clark seine Schätzungen. Vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebita) im Jahr 2025/26 beurteile er nun mit Vorsicht, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Er sieht langfristig Aufwärtspotenzial, sobald sich die Volumina im Bereich refraktiver Augenchirurgie erholt haben und die kurzfristigen Belastungen nachlassen. Anzeichen dafür gebe es jedoch noch nicht. Der Experte rät, höhere Transparenz hinsichtlich der Marktnachfrage sowie der Umsatz- und Kostenaussichten abzuwarten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
27,24 €		 Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
27,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

