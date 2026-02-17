Robotik

Tesla steht vor einem möglichen Strategiewechsel: Mit dem humanoiden Roboter Optimus rückt die Robotik zunehmend ins Zentrum der Unternehmensvision.

• Tesla im Wandel zum Technologie- und Robotikkonzern

• Optimus: Neuer Fokus auf Robotik

• Dan Ives: Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar bis 2027?



Tesla vor dem Wendepunkt?

Für Tesla könnte 2026 zu einem entscheidenden Jahr werden. Zwar kämpfte der Elektroautobauer zuletzt mit rückläufigen Auslieferungen und sinkenden Margen, dennoch gewann die Aktie binnen zwölf Monaten rund 15 Prozent hinzu - beflügelt von den ambitionierten Zukunftsplänen von CEO Elon Musk .

Im Fokus steht dabei vor allem der humanoide Roboter "Optimus". Gelingt die Umsetzung der angekündigten Schritte, könnte Tesla den Wandel vom reinen Elektrofahrzeughersteller hin zu einem breit aufgestellten Technologie- und Robotikkonzern vollziehen. Die geplante Markteinführung des Roboters dürfte die strategische Ausrichtung - und die Wahrnehmung an den Kapitalmärkten - nachhaltig verändern, wie The Motley Fool hervorhebt.

Auch Musk selbst misst dem Projekt enorme Bedeutung bei: "Optimus" soll künftig nicht nur in Fabriken, sondern auch in Privathaushalten eingesetzt werden - etwa für alltägliche Aufgaben oder in der Betreuung älterer Menschen und Kinder. Langfristig verbindet der Tesla-Chef mit dem Roboter sogar das Ziel, Produktivität massiv zu steigern und damit gesellschaftliche Herausforderungen wie Armut abzumildern.

Produktion wird neu ausgerichtet

Um die Entwicklung und Fertigung von "Optimus" zu beschleunigen, plant Tesla, die Produktion der Modelle S und X einzustellen und die freiwerdenden Kapazitäten im Werk Fremont für den Roboter zu nutzen. Dieser Schritt erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Absatzstruktur konsequent: Im vierten Quartal entfielen über 97 Prozent der 406.227 ausgelieferten Fahrzeuge auf die Modelle 3 und Y, während S, X und Cybertruck zusammen weniger als 12.000 Einheiten erreichten.

Dan Ives von Wedbush sieht Tesla laut The Motley Fool dank seiner Fokussierung auf reale KI-Anwendungen als führenden Akteur im Bereich "physische KI". Getrieben von Fortschritten beim autonomen Fahren (FSD) und in der Robotik könnte die Marktkapitalisierung laut Ives bis Ende des Jahres auf 2 Billionen US-Dollar und bis 2027 sogar auf 3 Billionen US-Dollar steigen. Aktuell sei das autonome Fahren jedoch noch regional begrenzt, und auch der humanoide Roboter Optimus dürfte frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2027 breiter verfügbar sein. Trotzdem lebe die Aktie vor allem von Zukunftserwartungen - insbesondere vom möglichen Wandel Teslas vom reinen Autobauer zum KI- und Robotikunternehmen.

Tesla-Aktie im Blick

Dennoch bleibt der allgemeine Expertenkonsens gegenüber Tesla eher vorsichtig, wie die Daten von TipRanks zeigen. Von insgesamt 30 Analysteneinschätzungen erhält das Papier eine Halteempfehlung. Während 12 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, geben 11 eine Halteempfehlung ab. 7 Analysten raten derweil zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 396,80 US-Dollar entspricht einem Verlust von 3,37 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 410,63 US-Dollar (Stand: 17.02.2026).

