Tesla Aktie

Marktkap. 1,2 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

17:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Tesla
351,85 EUR -10,70 EUR -2,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 145,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 416,13		 Abst. Kursziel*:
-65,16%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 421,57		 Abst. Kursziel aktuell:
-65,60%
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 351,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

17:11 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 Tesla Verkaufen DZ BANK
14:36 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Umsatzrückgang Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gibt am Donnerstagnachmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Nach dem Model S kommt der Humanoid Optimus: Tesla vollzieht den radikalen Umbau hin zu physischer KI.
TraderFox Rekord vorbei: Tesla meldet solides Quartal, aber schrumpfenden Jahresumsatz
dpa-afx ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
dpa-afx Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
MotleyFool Should You Invest $500 in Tesla Right Now?​
Benzinga Comparing Tesla With Industry Competitors In Automobiles Industry
Benzinga US Stocks Mixed; Tesla Posts Upbeat Q4 Earnings
Zacks Tesla Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
Benzinga Elon Musk Reveals Where He Spends His Saturdays (Hint: It&#39;s Not Politics)
Business Times China plans space‑based AI data centres, challenging Musk’s SpaceX ambitions
Benzinga Expert Outlook: Tesla Through The Eyes Of 18 Analysts
Benzinga These Analysts Revise Their Forecasts On Tesla After Q4 Results
