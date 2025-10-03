Tesla Aktie
Marktkap. 1,2 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Underweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 145,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 416,13
|Abst. Kursziel*:
-65,16%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 421,57
|Abst. Kursziel aktuell:
-65,60%
|
Analyst Name:
Ryan Brinkman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 351,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
