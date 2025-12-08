Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
