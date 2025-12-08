DAX 24.859 +0,2%ESt50 5.986 +0,1%MSCI World 4.506 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.514 -1,1%Euro 1,1830 -0,2%Öl 68,68 +0,2%Gold 4.940 -1,1%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

