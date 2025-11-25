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UBS AG

Unilever Sell

15:21 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht zu Gesprächen des Konsumgüterherstellers mit McCormick über eine Zusammenlegung der Lebensmittel-Sparte mit dem US-Gewürzhersteller. Eine Ausgliederung der Sparte und deren umgehende Fusion würde zwar das Umsatz- und Mengenwachstum steigern, aber die operative Marge verwässern./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 Unilever Sell UBS AG
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19.03.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
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