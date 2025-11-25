Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht zu Gesprächen des Konsumgüterherstellers mit McCormick über eine Zusammenlegung der Lebensmittel-Sparte mit dem US-Gewürzhersteller. Eine Ausgliederung der Sparte und deren umgehende Fusion würde zwar das Umsatz- und Mengenwachstum steigern, aber die operative Marge verwässern./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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