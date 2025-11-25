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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Unilever Sell

11:46 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Mit einer Abtrennung des Lebensmittelgeschäfts würde sich der Konzernumsatz von Unilever um gut ein Viertel verringern, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Das Umsatz- und Volumenwachstum würde sich hingegen erhöhen. Die operative Profitabilität wiederum würde ohne das Lebensmittelgeschäft sinken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 Unilever Sell UBS AG
10:56 Unilever Overweight Barclays Capital
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08:36 Unilever Underperform RBC Capital Markets
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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