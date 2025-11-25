Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich eines möglichen Verkaufs der Lebensmittelsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Eine Zusammenlegung der Gewürzgeschäfte mit McCormick ergäbe zwar Sinn, würde aber erhebliche negative Synergieeffekte mit sich bringen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem dann, wenn Unilever andere Teile des Lebensmittelgeschäfts behalte. Im schlimmsten Fall würden lediglich die Marken Hellmann?s und Knorr verkauft./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|13:06
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13:06
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|19.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13:06
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)