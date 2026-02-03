DAX 24.998 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.518 +0,2%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.632 +0,4%Bitcoin 57.228 -1,6%Euro 1,1849 +0,0%Öl 67,38 -1,8%Gold 4.877 -2,3%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

58,86 EUR -1,56 EUR -2,58 %
STU
69,85 USD -0,96 USD -1,36 %
BTT
Marktkap. 28,86 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

Barclays Capital

Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

19:41 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
58,86 EUR -1,56 EUR -2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 69,74		 Abst. Kursziel*:
0,37%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 69,85		 Abst. Kursziel aktuell:
0,21%
Analyst Name:
Benjamin Theurer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 67,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

19:41 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
20.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nutrien (Ex Potash Agrium) zu myNews hinzufügen