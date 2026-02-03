Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,86 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 69,74
|Abst. Kursziel*:
0,37%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 69,85
|Abst. Kursziel aktuell:
0,21%
|
Analyst Name:
Benjamin Theurer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 67,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|19:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|19:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG