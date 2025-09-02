DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.388 +0,0%Nas 21.817 +0,5%Bitcoin 95.754 +0,9%Euro 1,1738 +0,2%Öl 66,02 +0,5%Gold 3.637 +1,4%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

48,11 EUR +0,07 EUR +0,15 %
STU
57,14 USD +0,71 USD +1,26 %
BTT
Marktkap. 23,51 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

17:46 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
48,11 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Andrew Wong wertete den angekündigten Verkauf des Profertil-Anteils in einer am Montag vorliegenden Einschätzung als moderat positiv für den Düngerkonzern. Die Transaktion passe zur Strategie des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und Verkaufserlöse in das langfristige Wachstum sowie wertsteigernde Aktienrückkäufe zu investieren./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 57,37		 Abst. Kursziel*:
22,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 57,14		 Abst. Kursziel aktuell:
22,51%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 64,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

17:46 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
mehr Analysen

