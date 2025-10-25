Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag
25.10.25 10:13 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.847,40 USD -15,10 USD -0,53%
0,64 USD USD 0,25%
1.979,00 USD 6,00 USD 0,30%
1,59 EUR 0,02 EUR 0,96%
92,94 EUR -0,45 EUR -0,48%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,34 USD 0,05 USD 1,40%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.112,31 USD USD
3,09 USD 0,01 USD 0,32%
63,40 USD USD
587,50 USD 3,00 USD 0,51%
4,00 USD -0,10 USD -2,46%
4.519,00 GBP -19,00 GBP -0,42%
92,60 USD -0,15 USD -0,16%
10.807,00 USD 10,00 USD 0,09%
2,34 USD -0,06 USD -2,46%
0,82 USD USD -0,09%
4,24 USD -0,04 USD -0,88%
3,54 USD -0,10 USD -2,66%
16,89 USD -0,01 USD -0,06%
527,23 USD -0,04 USD -0,01%
15.085,00 USD -25,00 USD -0,17%
65,69 USD -0,27 USD -0,41%
61,42 USD -0,33 USD -0,53%
1,95 USD USD -0,23%
1.419,00 USD USD
4.382,00 MYR -43,00 MYR -0,97%
1.608,00 USD USD
469,50 EUR -2,50 EUR -0,53%
10,12 USD -0,14 USD -1,32%
48,59 USD USD
293,90 USD 1,90 USD 0,65%
0,50 USD -0,01 USD -1,12%
10,42 USD -0,02 USD -0,22%
1,66 EUR 0,01 EUR 0,79%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
190,00 EUR EUR
3.227,00 USD 6,00 USD 0,19%
35.925,00 USD 175,00 USD 0,49%
0,15 USD USD -1,77%
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.112,31 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.112,31 US-Dollar).
