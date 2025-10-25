DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin96.206 +0,8%Euro1,1625 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Rohstoffe unter der Lupe

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

25.10.25 10:13 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.847,40 USD -15,10 USD -0,53%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,25%
News
Bleipreis
1.979,00 USD 6,00 USD 0,30%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,02 EUR 0,96%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,94 EUR -0,45 EUR -0,48%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,34 USD 0,05 USD 1,40%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.112,31 USD USD
News
Haferpreis
3,09 USD 0,01 USD 0,32%
News
Heizölpreis
63,40 USD USD
News
Holzpreis
587,50 USD 3,00 USD 0,51%
News
Kaffeepreis
4,00 USD -0,10 USD -2,46%
News
Kakaopreis
4.519,00 GBP -19,00 GBP -0,42%
News
Kohlepreis
92,60 USD -0,15 USD -0,16%
News
Kupferpreis
10.807,00 USD 10,00 USD 0,09%
News
Lebendrindpreis
2,34 USD -0,06 USD -2,46%
News
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,09%
News
Maispreis
4,24 USD -0,04 USD -0,88%
News
Mastrindpreis
3,54 USD -0,10 USD -2,66%
News
Milchpreis
16,89 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,23 USD -0,04 USD -0,01%
News
Nickelpreis
15.085,00 USD -25,00 USD -0,17%
News
Ölpreis (Brent)
65,69 USD -0,27 USD -0,41%
News
Ölpreis (WTI)
61,42 USD -0,33 USD -0,53%
News
Orangensaftpreis
1,95 USD USD -0,23%
News
Palladiumpreis
1.419,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.382,00 MYR -43,00 MYR -0,97%
News
Platinpreis
1.608,00 USD USD
News
Rapspreis
469,50 EUR -2,50 EUR -0,53%
News
Reispreis
10,12 USD -0,14 USD -1,32%
News
Silberpreis
48,59 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
293,90 USD 1,90 USD 0,65%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,12%
News
Sojabohnenpreis
10,42 USD -0,02 USD -0,22%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,01 EUR 0,79%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,00 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.227,00 USD 6,00 USD 0,19%
News
Zinnpreis
35.925,00 USD 175,00 USD 0,49%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,77%
News

Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.112,31 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.112,31 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

