Milliarden-Klage

EssilorLuxottica-Aktie tiefer, Meta-Aktie im Blick: Klage wegen Smartglasses-Patenten

26.01.26 10:39 Uhr
Meta und EssilorLuxottica mit Klage wegen Smartglasses-Patenten konfrontiert - EssilorLuxottica-Aktie verliert | finanzen.net

Meta Platforms und EssilorLuxottica sind von Solos Technology wegen der Verletzung von Patenten für Smartglasses-Technologien verklagt worden.

In der am Freitag bei dem US-Bezirksgericht in Massachusetts eingereichten Klage wirft Solos den beiden Konzernen vor, Patente verletzt zu haben, die Kernfunktionen von Smartglasses betreffen. Dazu gehören laut Solos Funktionen wie multimodale Sensorik, Audioverarbeitung, intelligente Assistenzsysteme sowie integrierte Systemarchitekturen für die Interaktion mit dem Nutzer in Echtzeit.

Das Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts, behauptet, Meta-Mitarbeiter hätten durch die Prüfung seiner technischen Materialien und die Einstellung von Personen, die mit der Technologie vertraut waren, detailliertes Wissen erlangt. Mitarbeiter von EssilorLuxottica sollen zudem über mehrere Jahre hinweg und bei Branchenveranstaltungen Solos-Technologien persönlich getestet haben.

Solos habe sich diese Patente bereits Jahre vor Beginn der Smartglasses-Entwicklung durch Meta und EssilorLuxottica gesichert. Das Unternehmen fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe sowie eine gerichtliche Verfügung, um künftige Patentverletzungen zu unterbinden und den Verkauf der betroffenen Produkte zu stoppen. Die Klage richtet sich auch gegen Oakley, eine Tochtergesellschaft von EssilorLuxottica.

Vertreter von Meta, EssilorLuxottica und Oakley reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Meta und EssilorLuxottica arbeiten bei einem Portfolio von Smartglasses zusammen, darunter populäre, mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Ray-Ban-Brillen. Meta gab im vergangenen Jahr bekannt, mehr als zwei Millionen Stück verkauft zu haben. Die Klage von Solos bezieht sich hauptsächlich auf das 2023 veröffentlichte Modell "Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1", behauptet jedoch, dass auch spätere Versionen auf dieser Plattform basieren und weiterhin patentierte Technologien nutzen.

An der Börse in Frankreich gibt die Aktie von EssilorLuxottica zeitweise 1,283 Prozent auf 261,70 Euro ab. Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie verliert vorbörslich zeitweise minimale 0,09 Prozent auf 658,20 Dollar.

DOW JONES

