Alphabet-Aktie: So kann man in Gmail aus E-Mails direkt Termine erstellen

26.01.26 03:30 Uhr
NASDAQ-Titel Alphabet sorgt für mitdenkendes Gmail: Ein Klick reicht für den Kalendereintrag | finanzen.net

Google sorgt für mehr Komfort in Gmail: Mit Gemini lassen sich Termine direkt aus E-Mails per Klick in den Kalender übernehmen. Auch andere Tools helfen bei der schnellen Terminplanung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
279,25 EUR -1,55 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Funktion: Termine direkt aus Gmail heraus erstellen

Viele kennen es: Wichtige Termine aus E-Mails müssen mühsam in den Kalender übertragen werden. Diesen Zwischenschritt will Google nun überflüssig machen. Mit einer Funktion lassen sich Ereignisse direkt aus Gmail heraus in den Kalender übernehmen - inzwischen auch mobil für Android und iOS. Möglich wird das durch Gemini, das eingehende Nachrichten nach relevanten Daten durchsucht und bei passenden Inhalten einen "Add to calendar"-Button einblendet.

So funktioniert die Integration mit Gemini

Mit der Funktion wird das Erstellen von Kalendereinträgen deutlich komfortabler. Sobald Gmail einen Termin erkennt, erscheint ein zusätzlicher Button, über den sich direkt ein Panel öffnet. Dort können Nutzer die Details überprüfen und den Eintrag mit einem Klick bestätigen. Der Termin wird anschließend automatisch im Google Kalender gespeichert. Laut eigenen Angaben ist Gemini außerdem in der Lage, mehrere Ereignisse innerhalb einer einzigen Mail zu identifizieren und diese ebenfalls zur Übernahme anzubieten.

Praktische Einsatzmöglichkeiten im Alltag

Im täglichen Gebrauch eröffnet die Funktion spürbare Vorteile. Statt Informationen wie Datum, Uhrzeit oder Ort mühsam aus einer E-Mail herauszukopieren und in den Kalender einzutragen, genügt jetzt ein Klick, um den Termin direkt zu übernehmen. Das erleichtert nicht nur die Organisation, sondern reduziert auch die Gefahr, dass wichtige Details verloren gehen oder falsch übertragen werden. Besonders nützlich ist die Funktion für Geschäfts- und Bildungsnutzer, die Google Workspace verwenden, sowie für Abonnenten von Google One AI Premium, wie Google mitteilt. Gerade in diesen Umgebungen, in denen Meetings, Projektabsprachen oder Vorlesungen häufig per Mail organisiert werden, bringt die direkte Integration spürbare Zeitgewinne und vereinfacht die Zusammenarbeit. Gleichzeitig greift die Funktion nicht bei allen Arten von Nachrichten: Inhalte wie Flüge oder Hotelbuchungen, die Gmail ohnehin automatisch in den Kalender einträgt, werden nicht doppelt verarbeitet.

Weitere Kalenderfunktionen direkt in Gmail

Über den Button hinaus stehen in Gmail weitere Funktionen bereit, die die Terminplanung erleichtern. So können Nutzer direkt aus einer Nachricht heraus ein Ereignis erstellen, wobei Betreff und Inhalte der Mail automatisch übernommen werden. Teilnehmer lassen sich unmittelbar hinzufügen, sodass Einladungen ohne zusätzliche Schritte verschickt werden können. Ebenso praktisch ist die Möglichkeit, eigene freie Zeiten vorzuschlagen und per Mail zur Auswahl anzubieten. Damit unterstützt Gmail nicht nur beim schnellen Erstellen einzelner Termine, sondern auch bei der Abstimmung von Meetings und Besprechungen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com

