Navigationssystem

Google Maps ist für viele Autofahrende unverzichtbar geworden. Doch die ständige Nutzung der App kann den Smartphone-Akku stark beanspruchen. Mit einigen einfachen Einstellungen lässt sich der Energieverbrauch jedoch deutlich reduzieren.

Dunkler Modus: Weniger Licht, mehr Laufzeit

Ein effektiver Weg, den Akkuverbrauch während der Navigation zu senken, ist die Aktivierung des Dark Mode in Google Maps. Dieser Modus stellt die Kartenansicht in dunkleren Farben dar, was besonders bei OLED-Displays zu einer erheblichen Energieeinsparung führt. In einem Test von CHIP zeigte sich, dass ein Smartphone im Dark Mode nach einer einstündigen Fahrt mit Google Maps deutlich weniger Akku verbrauchte als im normalen Modus. Bei OLED-Displays kann der Unterschied bis zu 13 Prozent betragen.

Um den Dark Mode dauerhaft zu aktivieren, öffnet man Google Maps, geht zu den Einstellungen, wählt "Navigationseinstellungen" und dann "Kartendarstellung". Hier kann man das Farbschema auf "Nacht" setzen. Diese Einstellung schont nicht nur den Akku, sondern reduziert auch die Blendung bei Nachtfahrten.

Offlinekarten nutzen: Datenvolumen und Akku sparen

Ein weiterer Tipp zur Reduzierung des Akkuverbrauchs ist die Nutzung von Offlinekarten. Durch das Herunterladen von Kartenmaterial im Voraus muss die App während der Fahrt nicht ständig Daten über das Mobilfunknetz laden, was sowohl das Datenvolumen schont als auch den Akku entlastet.

Um Offlinekarten herunterzuladen, öffnet man Google Maps, tippt auf das Profilbild und wählt "Offlinekarten". Dort kann man einen Kartenausschnitt auswählen und herunterladen. Besonders bei längeren Fahrten oder in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung ist dies empfehlenswert.

Weitere Einstellungen für eine längere Akkulaufzeit

Neben dem Dark Mode und der Nutzung von Offlinekarten gibt es weitere Einstellungen, die helfen können, den Akkuverbrauch zu reduzieren:

• Displayhelligkeit reduzieren: Eine niedrigere Helligkeitseinstellung spart Energie.

• Standortdienste optimieren: Statt der präzisen Standortbestimmung kann man den Modus "Nur Gerät" wählen, der GPS nutzt und weniger Energie verbraucht.

• Nicht benötigte Apps schließen: Apps, die im Hintergrund laufen, können zusätzlichen Strom verbrauchen.

• Energiesparmodus aktivieren: Viele Smartphones bieten einen Energiesparmodus, der Hintergrundaktivitäten einschränkt und so den Akku schont.

Durch die Kombination dieser Einstellungen lässt sich die Akkulaufzeit während der Nutzung von Google Maps erheblich verlängern.

D. Maker / Redaktion finanzen.net