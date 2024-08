Schnell und sicher

Das WLAN-Passwort zu teilen, kann oftmals einige Zeit in Anspruch nehmen und wegen der Länge des Passworts umständlich sein. Das Teilen von WLAN-Passwörtern auf Android-Smartphones wurde mit der Einführung von Android 10 deutlich vereinfacht. Nutzer können das Passwort nun in wenigen Schritten über einen QR-Code weitergeben.

Unterschiedliche Vorgehensweise je nach Hersteller

Diese Funktion erleichtert den Alltag erheblich und ist besonders nützlich, da sie nicht nur mit anderen Android-Geräten, sondern auch mit iPhones und iPads kompatibel ist, da alle modernen Geräte mittlerweile einen QR-Code-Scanner in der Kamera-App besitzen.

Die Vorgehensweise zum Teilen des WLAN-Passworts variiert leicht je nach Smartphone-Herstellern, ist jedoch im Wesentlichen ähnlich.

Bei Samsung-Smartphones öffnet man zunächst die Schnelleinstellungen, indem man vom oberen Rand des Displays nach unten wischt. Dort drückt man lange auf das WLAN-Symbol und wählt dann das gewünschte WLAN aus. Anschließend tippt man auf das Zahnrad-Symbol neben dem WLAN-Namen und scrollt nach unten, um den QR-Code-Button zu finden. Nach Eingabe des Smartphone-Codes wird der QR-Code angezeigt.

Xiaomi-Smartphones erfordern sogar noch weniger Schritte. Nach dem Öffnen der Schnelleinstellungen und einem langen Druck auf das WLAN-Symbol wählt man "Mehr Einstellungen" und dann "Passwort teilen". Sofort wird der QR-Code sichtbar.

GooglePixel-Smartphones bieten den schnellsten Weg. Ein einfaches Tippen auf das WLAN-Symbol in den Schnelleinstellungen öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem direkt die Option zum Teilen des WLAN-Passworts per QR-Code angezeigt wird.

WLAN-Passwörter über Quick-Share

Neben der QR-Code-Option bieten alle Android-Hersteller auch die Möglichkeit, WLAN-Passwörter über Quick-Share zu teilen. Diese Funktion, früher als Nearby-Share bekannt, ist Googles Pendant zu Apples AirDrop. Im Sharing-Dialog kann man Quick-Share auswählen, woraufhin eine Übersicht der verfügbaren Android-Geräte in der Nähe erscheint. Nach Auswahl des gewünschten Geräts werden die WLAN-Daten per Wi-Fi Direct oder Bluetooth übertragen, ohne dass die Kamera-App benötigt wird. Diese Methode funktioniert jedoch nicht mit iPhones.

