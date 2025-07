So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

05.07.25 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,11 Prozent auf 108.164,69 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 108.051,00 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 13,56 EUR beträgt die Performance seit Auflage 47,1 Prozent. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,21 Prozent auf 483,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 484,51 US-Dollar. Währenddessen wird Ethereum bei 2.521,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.509,14 US-Dollar). In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um -0,56 Prozent auf 86,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,89 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,221 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,222 US-Dollar. Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,5756 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,5730 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,44 Prozent. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs -0,30 Prozent schwächer bei 312,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 313,37 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1553 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1555 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0052 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0051 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2381 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2378 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0018 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben wertet Dash um 12:25 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 19,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 19,74 US-Dollar stand. Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,415 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 5,417 US-Dollar nach oben. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com