Beste Krypto Presales im Juli 2025: BTCBULL, HYPER & SNORT

Bitcoin notiert nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch, auch der Gesamtmarkt zeigt sich in stabiler Verfassung. Während institutionelle Zuflüsse das Vertrauen stärken, gewinnen auch kleinere Altcoins an Dynamik. Die Risikobereitschaft vieler Anleger nimmt sichtbar zu, insbesondere bei jenen, die gezielt nach überdurchschnittlichen Renditen suchen. In diesem Umfeld rückt auch das folgende Marktsegment wieder verstärkt in den Fokus: Krypto-Presales.

Frühphasen-Investments versprechen hohe Upside, sind jedoch zugleich mit Unsicherheiten verbunden. Umso wichtiger ist es, gezielt auf Projekte mit Potenzial und erster initialer Nachfrage zu setzen. Die folgenden drei Presales könnten im Juli 2025 einen Blick wert sein.

BTC Bull Token (BTCBULL)

Bei der Auswahl der besten Krypto-Presales im Juli fällt BTCBULL als doch eher ungewöhnlicher Kandidat ins Auge. Das Projekt verbindet den typischen Meme-Charakter mit einem strukturierten Belohnungssystem, das direkt auf die Preisentwicklung von Bitcoin reagiert. Damit unterscheidet sich BTCBULL deutlich von herkömmlichen Memecoins, deren Wert primär durch Community und Hype getrieben wird. Da der Presale schon in rund 48 Stunden endet, haben Anleger die letzte Chance beim neuen Bitcoin-Memecoin.

Alle 25.000 US-Dollar, die Bitcoin im laufenden Zyklus überschreitet, lösen abwechselnd deflationäre Token-Burns oder Belohnungen in Form echter BTC-Airdrops aus. Diese Mechanik sorgt nicht nur für Knappheit, sondern belohnt langfristige Halter aktiv. Sollte Bitcoin die Marke von 150.000 US-Dollar erreichen, sieht das Protokoll beispielsweise eine automatische Ausschüttung an die Community vor. Umgekehrt sorgt der nächste Sprung auf 175.000 US-Dollar wieder für ein dezimiertes Angebot.

Der Presale von BTCBULL hat bereits über acht Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Nachfrage steigt weiter, zumal in Kürze der Börsenstart bevorsteht. Noch ist es möglich, über die Projekt-Website mit ETH, USDT oder BNB am Verkauf teilzunehmen. Nach der Wallet-Verbindung erfolgt der direkte Swap, im Anschluss steht auch eine Staking-Option mit über 50 Prozent APY zur Verfügung.

Angesichts der Kombination aus deflationärer Struktur, realen Belohnungen und Community-Narrativ zählt BTCBULL zweifellos zu den spannendesten Krypto-Presales im Juli. Das Projekt nutzt die Symbolkraft von Bitcoin, erweitert diese aber um ein eigenständiges ökonomisches Modell. Damit lässt sich BTCBULL auch als eine Art gehebelte Wette auf einen Bitcoin-Bullrun verstehen.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Unter den besten Krypto-Presales im Juli sticht auch Bitcoin Hyper besonders hervor. Mit einer klaren Vision möchte das Projekt den Funktionsumfang von Bitcoin substanziell erweitern. Während Bitcoin bislang vor allem als Wertaufbewahrungsmittel gilt, setzt Bitcoin Hyper auf eine Layer-2-Lösung, die Smart Contracts, dezentrale Anwendungen und schnelle Transaktionen in das BTC-Ökosystem integriert. Im Mittelpunkt steht dabei der HYPER Token, der vielfältige Aufgaben im Netzwerk übernimmt. Diesen HYPER Token können Early-Adopters auch schon jetzt im Presale günstig erwerben.

Die technische Grundlage bildet die Solana Virtual Machine (SVM). Dies ist eine leistungsstarke Umgebung für Smart Contracts mit hoher Parallelität und extrem niedrigen Transaktionskosten. Diese Integration ermöglicht es, die Sicherheit von Bitcoin mit der Effizienz moderner Blockchain-Technologie zu kombinieren. Nutzer können über eine dezentrale Bridge BTC einbringen, die automatisch in ein tokenisiertes Format überführt werden. Diese wrapped Tokens lassen sich im Netzwerk handeln, staken oder für dApps nutzen. Beim Ausstieg erfolgt eine Rückkonvertierung. Alles läuft hier sicher, transparent und vollständig dezentralisiert.

Bitcoin Hyper will damit eine neue Generation von Anwendungen ermöglichen. Die Infrastruktur ist so gestaltet, dass Entwickler auf Basis echter Bitcoin-Werte komplexe Anwendungen aufbauen können. Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine nicht-verwahrende Architektur, bei der die volle Kontrolle beim Nutzer verbleibt. Damit positioniert sich Bitcoin Hyper als dezentrale Layer-2 für Bitcoin.

Der Presale von Bitcoin Hyper verzeichnet bereits ein Investitionsvolumen von rund 2 Millionen US-Dollar – Tendenz steigend. Frühzeitige Anleger profitieren von gestaffelten Preisen und attraktiven Staking-Renditen, die derzeit noch über 400 Prozent APY liegen. Der Einstieg erfolgt über die Website und ist mit gängigen Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB möglich.

Snorter (SNORT)

Wenn Anleger sich mit Krypto-Presales beschäftigen, darf auch das folgende Projekt nicht fehlen. Denn im Juli zählt zweifellos Snorter zu den neuen Coins, die eine spannende Nische anvisieren. Snorter möchte sich konsequent auf die wachsenden Anforderungen im Bereich des algorithmischen Tradings spezialisieren. Entwickelt auf der Solana-Blockchain, verbindet Snorter Geschwindigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu einem kompakten Produkt – alles ist hier vollständig eingebettet in den Messenger Telegram. Die nahtlose Integration erlaubt es, sämtliche Funktionen direkt aus dem Chat heraus zu steuern. Alles funktioniert hier über die Telegram-App, die in der Krypto-Community sowieso äußerst bekannt ist.

Im Zentrum von Snorter steht ein intelligenter Trading-Bot, der funktional weit über einfache Kauf- und Verkaufsaufträge hinausgeht. Snorter ermöglicht automatisiertes Sniping bei Token-Launches, analysiert Portfolios in Echtzeit und bietet ein Copy-Trading-Feature, mit dem Strategien erfolgreicher Wallets nachgebildet werden können. Ergänzt wird das System durch einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der Smart Contracts auf verdächtige Muster überprüft und so vor potenziellen Risiken schützt.

Der SNORT Token ist dabei natürlich trotz viralem Branding kein Memecoin, sondern bringt tiefgehenden Nutzen. Dieser senkt Handelsgebühren, bietet Zugang zu erweiterten Funktionen und sichert Mitspracherechte bei Governance-Entscheidungen. Mit Blick auf die Zukunft plant Snorter die Expansion auf andere Blockchains wie Ethereum, Polygon und Base.

Der laufende Presale hat bereits ein Investitionsvolumen von über 1,5 Millionen US-Dollar erreicht. Der Token kann direkt über die Website erworben werden – unterstützt werden ETH, BNB, USDT und Kreditkarte. Wer zu den besten Krypto-Presales im Juli Zugang sucht, dürfte bei Snorter nicht nur auf potenzielle Kursgewinne setzen, sondern kann mit dem Bot in Zukunft noch erfolgreicher traden.

