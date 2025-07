Solana ETF Gewinne schon wieder Geschichte: Jetzt aussteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Wochenende tut sich in der Regel am Kryptomarkt nicht viel. Die Blockchains stehen zwar niemals still und auch die Kryptobörsen haben rund um die Uhr geöffnet, institutionelle Investoren sind allerdings nicht aktiv und auch die Nachrichtenlage gibt nicht viel her. Vor allem nicht, wenn auch der Freitag in den USA ein Feiertag war, wie es in dieser Woche der Fall ist. Die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. bewegen sich also seitwärts bis leicht fallend. Auch Solana ($SOL) kann in dieser Phase nicht überzeugen. Trotz guter Nachrichten. Bedeutet das, dass es schon wieder an der Zeit ist, auszusteigen?

Solana ETF als voller Erfolg

Die größte Nachricht, die sich rund um Solana in dieser Woche ergeben hat, war der Handelsstart des Rex-Osprey Solana Staking ETFs. Der börsengehandelte Fonds wurde am Mittwoch eingeführt und hat bereits am ersten Tag ein Handelsvolumen von 33 Millionen Dollar erreicht, was laut dem Bloomberg-Analysten Eric Balchunas ein extrem erfolgreicher Start ist.

NEW: The first ever Solana Staking ETF $SSK ended its debut day with $33M in trading volume, outperforming SOL and XRP futures ETFs but trailing behind BTC and ETH spot ETFs, per Eric Balchunas. pic.twitter.com/l4P8LxVy7q — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 3, 2025

Balchunas geht sogar davon aus, dass der Solana Staking ETF damit in die Top 10 der hunderten ETFs schafft, die in diesem Jahr zugelassen wurden. Auch am zweiten Tag kam es zu erheblichen Kapitalzuflüssen. Allerdings hat das noch nicht gereicht, um den Kurs in die Höhe zu treiben.

Gewinn verpufft

Wie so oft, waren es auch bei der Zulassung der Solana ETFs wieder in erster Linie die guten Nachrichten, die den Kurs kurzfristig angetrieben, danach aber schnell wieder zu einer Korrektur geführt haben. Der $SOL-Kurs ist kurzfristig auf fast 160 Dollar gestiegen, als bekannt wurde, dass der ETF an den Start geht. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen.

($SOL Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Auf 7-Tages-Sicht ist der $SOL-Kurs inzwischen sogar um mehr als 1 % gefallen. Die Nachricht der Zulassung hat also noch nicht gereicht, um den Kurs nachhaltig anzutreiben. Allerdings bedeutet das keinesfalls, dass Anleger ihre $SOL jetzt dringend verkaufen sollten.

Der Rex-Osprey Staking ETF ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur institutionellen Adaption von Solana. Es warten noch zahlreiche Spot ETFs von Schwergewichten wie Grayscale auf die Zulassung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Diese Fonds dürften dann auch das große Geld in den Markt bringen und den Kurs langfristig auf ein neues Allzeithoch treiben. Bis dahin setzen immer mehr Anleger auf den neuen Bitcoin Hyper ($HYPER), der eine deutlich höhere Rendite einbringen könnte.

Ist Bitcoin Hyper die bessere Wahl?

Bitcoin Hyper ist ein innovatives Krypto-Projekt, das darauf abzielt, die Funktionalität von Bitcoin massiv zu erweitern. Während Bitcoin als sicherstes dezentrales Netzwerk gilt, fehlt es der Original-Blockchain bis heute an nativer Unterstützung für DeFi-Anwendungen wie Staking, Lending oder Yield Farming. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Über eine Layer-2-Lösung auf Basis der Solana-Blockchain können Nutzer ihre BTC „bridgen“ und auf der Hyper Chain verwenden, ohne dabei auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu verzichten.

Das Besondere an Bitcoin Hyper ist die Kombination aus hoher Geschwindigkeit, günstigen Transaktionen und echter Bitcoin-DeFi-Integration. Nutzer behalten stets die Kontrolle über ihre BTC, da diese im ursprünglichen Netzwerk eingefroren und 1:1 auf der Layer 2 gespiegelt werden. Dadurch lassen sich klassische DeFi-Funktionen nutzen, ohne zentrale Plattformen oder zusätzliche Risiken eingehen zu müssen. Für viele BTC-Holder bedeutet das eine neue Chance, ihre Coins produktiv einzusetzen, ohne sie verkaufen zu müssen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native Token $HYPER dient dabei als Rückgrat des Ökosystems. Er kann gestaket werden, generiert Erträge und spielt eine zentrale Rolle auf der Layer 2. Da sich Bitcoin Hyper noch in einer frühen Phase befindet und der Token im Presale erhältlich ist, sehen viele Analysten großes Potenzial. Frühzeitige Investoren könnten demnach von einem exponentiellen Wachstum profitieren. Renditen von tausenden Prozent wären keine große Überraschung, da einige Experten davon ausgehen, dass $HYPER der vielversprechendste Altcoin in diesem Jahr ist. Daher haben Anleger auch bereits fast 2 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.