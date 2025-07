Hohes Kursziel

Der Quantencomputerkonzern D-Wave wird von Analystenseite geadelt und bekommt ein hohes Kursziel verpasst. So reagiert die Aktie.

• Rosenblatt sieht starkes Kurspotenzial bei D-Wave

• Auch IonQ mit starkem Kursziel versehen

• Quantenmarkt mit mehreren Gewinnern



Mit einem Kursplus von 110 Prozent seit Jahresstart gehört die Aktie von D-Wave Quantum zu den stärksten Performern an der US-Börse NYSE. Doch das aktuelle Kursniveau ist einem Analysten zufolge nur eine Zwischenstation - er hob sein Kursziel für die D-Wave Quantum-Aktie deutlich an.

Rosenblatt hält 30 US-Dollar für möglich

Rosenblatt-Analyst Kevin Garrigan traut dem Anteilsschein von D-Wave einen Sprung bis auf 30 US-Dollar zu. Zum Vergleich: Vorbörslich wird die D-Wave-Aktie an der NYSE am Mittwoch mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 17,98 US-Dollar gehandelt.

"D-Wave ist der führende Anbieter von Quanten-Annealing-Systemen", sagte Garrigan. "Wir sind der Ansicht, dass Quanten-Annealing sowohl gegenüber klassischem Computing als auch gegenüber Gate-basierten Quantensystemen für Optimierungsaufgaben mehrere Vorteile bietet", zitiert Investor’s Business Daily aus einer Anlegerinformation des Experten.

Darüber hinaus betonte Garrigan: "Wir glauben, dass das wachsende Portfolio an kommerziellen Kunden und Anwendungsfällen von D-Wave die Validierung der Technologie unterstützt. Regierungsbehörden haben sich bisher hauptsächlich auf Gate-Modell-Quantencomputer konzentriert, aber wir glauben, dass sich der Fokus des Unternehmens verschieben und neue Möglichkeiten für Umsatzwachstum eröffnen wird."

Auch IonQ bekommt Upgrade

Neben D-Wave hat der Rosenblatt-Analyst mit IonQ eine weitere Quantencomputer-Aktie genauer unter die Lupe genommen. Hier hält der Experte ein Kursziel von 70 US-Dollar für möglich. Das wäre ein kräftiger Kurssprung, vorbörslich wird der Anteilsschein an der NYSE zur Wochenmitte zeitweise mit einem Plus von 1,88 Prozent bei 41,32 US-Dollar gehandelt.

"Wir glauben, dass IonQ eine attraktive Möglichkeit bietet, sich im Quantencomputing-Markt zu engagieren, einem Markt, den wir als die nächste Ära der Computertechnik betrachten", so Garrigan in seinem Bericht. "Wir sind der Ansicht, dass der Quantencomputing-Markt ein Markt mit vielen Gewinnern und kein Markt mit Alles-oder-Nichts-Garantie sein wird."



