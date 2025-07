D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 18,09 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 18,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 18,46 USD. Bei 18,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 685.260 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 13,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Mit einem Kursverlust von 95,85 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,46 Mio. USD umgesetzt.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,162 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

