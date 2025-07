Gewinnwarnung belastet

Eine Gewinnwarnung hat der Aktie von Novo Nordisk am Dienstag empfindlich zugesetzt. Analysten haben direkt reagiert.

• Novo Nordisk veröffentlichte Gewinnwarnung und nannte wachsenden Konkurrenzdruck

• Aktie brach infolge der Nachricht um mehr als 23 Prozent ein

• Analysten reagieren gemischt



Um mehr als 23 Prozent ist die Novo Nordisk-Aktie am Dienstag nach einer Gewinnwarnung eingebrochen. Mit seinem angepassten Ergebnisausblick reagierte das Unternehmen auf die starke Konkurrenz für seine Diabetes- und Abnehmmitteln Ozempic und Wegovy. Dass man zeitgleich einen neuen Unternehmenschef präsentieren konnte, versöhnte Anleger nicht mit den Negativnachrichten.

Weniger Panik war unterdessen unter Analysten auszumachen, auch wenn es hier ebenfalls Reaktionen auf die angepassten Jahresziele gab. So hat die DZ Bank den fairen Wert für Novo Nordisk nach zurückgeschraubten Jahreszielen von 481 auf 370 dänische Kronen gesenkt. Die Aktie bekommt von Seiten der Experten aber weiterhin ein "Halten"-Rating. Dem Unternehmen gelinge es offensichtlich nicht, seine Position in dem Wachstumsfeld gegen den bislang einzigen Konkurrenten Eli Lilly und gegen mittlerweile illegale Kopisten zu verteidigen, schrieb Experte Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Für Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan waren die jüngsten Entwicklungen offenbar kein Grund, seine Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie zu überdenken. Er behielt sein "Overweight"-Rating für den Anteilsschein auch nach der Gewinnwarnung bei und passte auch sein Kursziel, das bei 650 dänischen Kronen liegt, nicht nach unten an. Die neuen Ziele des Pharmakonzerns räumten der Konsensschätzung für das operative Ergebnis 2025 einen Rückgang um neun Prozent ein, schrieb Richard Vosser in einer Studie.

Die Reaktion der Anleger steht einen Tag nach dem Kursdebakel noch aus.



