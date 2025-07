Analysten optimistisch

Trotz eines deutlichen Kursverlusts seit Jahresbeginn geben sich viele Analysten weiter zuversichtlich für Novo Nordisk.

• UBS reduziert Kursziel, bestätigt jedoch Kaufempfehlung für Novo Nordisk

• Fokus auf US-Verschreibungszahlen von Wegovy

• Analysten erwarten mittelfristig Erholung des Kerngeschäfts

Novo Nordisk-Aktie im Fokus

Am Mittwoch legt die Novo Nordisk-Aktie an der Börse in Dänemark zeitweise um 1,10 Prozent auf 437,85 Dänische Kronen (DKK) zu, nachdem die Aktie in den letzten Wochen bis Monaten deutlich nachgegeben hat. Seit Jahresstart haben die Anteilsscheine etwa 30 Prozent an Wert verloren und den Handel am Dienstag bei 433,10 DKK beendet.

UBS-reduziert Kursziel - Kaufempfehlung bleibt

Schweizer Bank UBS hat ihr Kursziel für die Aktie von Novo Nordisk von zuvor 700 auf nun 600 Dänische Kronen reduziert, bleibt jedoch bei ihrer Kaufempfehlung. Analyst Matthew Weston hat im Vorfeld des anstehenden Quartalsberichts seine Gewinnprognosen für das Unternehmen bis 2029 im Durchschnitt um etwa 7 Prozent zurückgenommen. Er geht davon aus, dass Novo Nordisk die Jahresziele anpassen könnte, was jedoch als "reinigender Impuls" gesehen werden könnte, da das Augenmerk der Investoren zunehmend auf einer stärkeren Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte liege. Als Hauptgründe für die gesenkten Schätzungen nennt Weston vor allem ungünstige Währungseffekte sowie eine verhaltenere Erwartung beim Absatz des Abnehm- und Diabetesmittels Ozempic in den USA.

Berenberg mit Hold-Rating

Derweil bestätigte die Privatbank Berenberg ihr Kursziel von 610 Dänischen Kronen und blieb bei ihrer neutralen Einschätzung ("Hold") für Novo Nordisk. Trotz dieser vorsichtigen Haltung signalisiert das Zielkursniveau weiterhin ein beachtliches Aufwärtspotenzial.

Laut Analystin Kerry Holford richten sich die Blicke der Anleger derzeit vor allem auf die wöchentlichen Verschreibungszahlen des Abnehmpräparats Wegovy in den USA. Diese Kennzahlen gelten als entscheidender Einflussfaktor für die künftige Kursentwicklung.

Mangels neuer positiver Nachrichten - selbst die im Juni abgehaltene Konferenz der American Diabetes Association brachte keine Impulse - scheiterten zuletzt mehrere Versuche einer nachhaltigen Erholung. Die aktuelle Bewertung von Berenberg wurde bereits im März 2025 festgelegt und nach der enttäuschenden ADA-Veranstaltung im Juni erneut bestätigt.

Viele Analysten zuversichtlich

Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung bleiben viele Analysten zuversichtlich, was die mittelfristigen Aussichten der Novo-Nordisk-Aktie betrifft. Die Deutsche Bank vergibt eine Kaufempfehlung und setzt das Kursziel bei 750 DKK an. Etwas zurückhaltender präsentiert sich hingegen JPMorgan. Zwar lautet auch hier die Einstufung "Overweight", das Kursziel liegt jedoch mit 650 DKK unter den Prognosen der anderen Institute.

Die positiven Einschätzungen dürften vor allem darauf beruhen, dass die aktuellen Schwierigkeiten als temporär angesehen werden und das Kerngeschäft mit Diabetes- und Adipositas-Medikamenten mittelfristig wieder an Fahrt aufnehmen könnte.

