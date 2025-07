Vor EZB-Zinsentscheid: DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tesla verfehlt Gewinnerwartungen - Umsatz leicht über Prognose -- Alphabet mit starker Bilanz

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag erneut mit Gewinnen erwartet. Der DAX zeigt sich vorbörslich klar im Plus.

Auch der TecDAX könnte der Tendenz des Leitindex folgen. Der DAX könnte am Donnerstag von der positiven Vorgabe der Wall Street profitieren und sich seinem zwei Wochen alten Zwischenhoch bei 24.639 Punkten nähern. Bereits am Vortag hatten sich die europäischen Investoren zuversichtlich gezeigt, dass auch die Gespräche zwischen der EU und den USA in einem ähnlich moderaten Abkommen münden könnten wie jenes mit Japan. Die "Financial Times" berichtete am Abend, ein solcher Deal stehe kurz bevor. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Vorfeld seines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Hoffnungen auf eine baldige Einigung geweckt. Nach dem Gespräch äußerten sich beide jedoch lediglich entschlossen, bei Bedarf Gegenmaßnahmen zu ergreifen - Merz’ frühere Andeutungen blieben unerwähnt. Ziel der laufenden Verhandlungen ist es, neue US-Einfuhrzölle in Höhe von 30 Prozent ab dem 1. August zu verhindern. Mit Japan konnte eine Reduzierung auf 15 Prozent erzielt werden. US-Präsident Trump erklärte zuletzt: "Wenn sie zustimmen, die Union für amerikanische Unternehmen zu öffnen, dann werden wir einen niedrigeren Zoll erheben." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den Aktienmärkten in Europa griffen am Mittwoch zu. Der EURO STOXX 50 begann die Sitzung fester und zog im Anschluss kräftig an. Schlussendlich verabschiedete er sich 1,02 Prozent im Plus bei 5.344,25 Zählern aus dem Handel. Im Handel am Mittwoch zeigte sich eine deutliche Erholung an den europäischen Börsen. Marktteilnehmer verwiesen auf die starken Vorgaben aus Asien sowie auf positive Signale von den US-Börsen. Diese wurden gestützt durch neue Handelsabkommen, die die USA sowohl mit Japan als auch mit den Philippinen abgeschlossen haben. Im Rahmen des Abkommens mit Japan wurde der wechselseitige Zollsatz von zuvor 25 auf 15 Prozent gesenkt - ein Schritt, der an den Märkten für Auftrieb sorgt. "Die Hoffnung wächst, dass es nun auch bald mit der EU zu einem Abkommen kommt", kommentierte ein Marktteilnehmer. Besonders in Japan profitieren exportorientierte Autohersteller, deren Aktien teils zweistellige Kursgewinne verzeichneten. Auch in Europa blieb die laufende Berichtssaison ein zentraler Faktor für das Marktgeschehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte im Plus. Der Dow Jones hat bereits zum Ertönen der Startglocke zugelegt und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 1,14 Prozent höher bei 45.010,29 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zum Beginn des Mittwochshandels leicht und konnte weiterhin Gewinne verbuchen. Sein Schlussstand: 0,61 Prozent im Plus bei 21.020,02 Zählern. Positive Entwicklungen im internationalen Handelskonflikt sorgten am Mittwoch für Auftrieb an der Wall Street und trieben den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch bei 6.360,64 Punkten. Eine möglicherweise bevorstehende Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben.

US-Präsident Donald Trump verkündete den Abschluss von Handelsabkommen mit Japan und den Philippinen. Für Japan sollen die sogenannten reziproken Zölle bei 15 Prozent liegen. Während die Nachrichten den japanischen Aktienmarkt auf den höchsten Stand seit Juli 2024 katapultierten, fällt die Reaktion in den USA verhaltener aus. Grund dafür ist das weiterhin ausstehende Handelsabkommen mit der Europäischen Union - auch wenn eine Einigung in Aussicht stehen könnte. "Nachrichten über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan fördern den Optimismus unter Investoren, dass weitere Vereinbarungen getroffen werden könnten, bevor Strafzölle in Kraft treten", so Marktstratege Russ Mould von AJ Bell laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken